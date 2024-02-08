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8 февраля, 12:45

Тайсон Фьюри: «У меня будет два боя с Усиком»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) опроверг домыслы фанатов, что он якобы собирается завершить карьеру после боя с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0).

«Я постоянно слышу от людей, что мне пора уходить, что я скоро уйду или что-то в этом роде, — сказал Фьюри в соцсетях. — Я никуда не собираюсь уходить. У меня есть два боя с Усиком за бесспорный титул. Два. Потом я буду драться с Эй Джеем, по крайней мере один раз, может быть, два, если будет реванш, если он захочет. А потом я снова буду драться с Нганну, и это только начало. Я никуда не ухожу. Я в самом расцвете сил».

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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