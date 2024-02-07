Тайсон встретился с Холифилдом и вспомнил про укус

Американский боксер Майк Тайсон встретился с соотечественником Эвандером Холифилдом, которому откусил часть уха в 1997 году.

57-летний Тайсон поделился фотографией с Холифилдом в социальных сетях.

«Мы прошли долгий путь со времен боя с укусом», — подписал снимок Тайсон.

Эвандер Холифилд и Майк Тайсон. Фото Соцсети

В 1997 году во время боя Тайсон откусил часть уха у Холифилда и выплюнул ее на ринг. Боксера оштрафовали на 3 миллиона долларов, а Атлетическая комиссия штата Невада отозвала его боксерскую лицензию, которую вернула через два года.