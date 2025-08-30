В WBO потребовали обследовать Усика после публикации видео, где он танцует

Всемирная боксерская организация (WBO) запросила у абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика актуальные медицинские документы после публикации видео, где он танцует и играет в футбол, сообщает BoxingScene.

Ранее 38-летний Усик попросил отложить переговоры с обязательным претендентом на титул Джозефом Паркером из-за проблем со спиной.

«Медицинское заключение должно быть подробным и основательным и должно подтверждать текущее состояние здоровья мистера Усика, прогноз, предполагаемые сроки восстановления и любые другие подтверждающие медицинские данные, которые WBO сочтет уместными.

Комитет не может допустить дальнейшей задержки или неопределенности без надлежащего разъяснения. Невыполнение этого требования не оставит комитету иного выбора, кроме как принять соответствующие меры в соответствии с правилами и постановлениями WBO», — цитирует BoxingScene письмо председателя чемпионского комитета WBO Луиса Батисты Саласа.

Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая 2024 года на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Сейчас у Усика 24 победы в 24 боях.