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Экс-обладатель титулов IBO и WBO International Саламов нокаутировал Иванова на турнире в Казани

Сергей Разин
корреспондент

Бывший обладатель титулов IBO и WBO International в полутяжелом весе Умар Саламов нокаутировал Дмитрия Иванова на турнире в Казани.

Поединок завершился победой Саламова нокаутом в первом раунде. После поединка Саламов отметил, что бой за вакантный титул чемпиона WBA Gold в первом тяжелом весе с новосибирским кулачником перенесен на 10 октября в Грозный.

Всемирная боксерская ассоциация учредила чемпионский титул WBA Gold в дополнение к уже имеющимся у организации титулам WBA Super WBA Regular. Действующим чемпионом мира WBA в первой тяжелой весовой категории является австралиец Хильберто Рамирес.

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Умар Саламов
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