В Федерации бокса России рассказали о состоянии боксера Стоцкого, которого обстреляли из пистолета в Челябинске

Федерация бокса России отреагировала на инцидент в Челябинске, в результате которого пострадал чемпион России Андрей Стоцкий.

Конфликт с участием боксера произошел в ночь на пятницу, в спортсмена стреляли из травматического пистолета.

«Федерация бокса России в курсе ситуации, произошедшей в Челябинске. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента. На данный момент жизни Андрея Стоцкого ничто не угрожает, он получил незначительные повреждения ноги. После проведения консультаций с врачами запланирован выезд Стоцкого на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области. Федерация бокса России держит ситуацию на контроле», — говорится в заявлении пресс-службы Федерации бокса России.

28-летний Стоцкий — чемпион России-2021 в весовой категории до 92 килограммов. В профессиональном боксе он выиграл все четыре поединка, три из них — нокаутом.