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Сегодня, 20:15

Корнилов рассказал о перспективах Бетербиева в ММА

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полуфиналист Гран-при ACA в полутяжелом весе Кирилл Корнилов поделился мнением о возможном дебюте чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева в ММА.

«В первую очень к таким боям надо подойти с большой осторожностью, — приводит слова Корнилова Metaratings.ru. — Можно подраться с парнем, который считает себя боксером. С таким соперником подраться можно, но если у него есть малейшее представление о борьбе, боксировать он не будет. 100 процентов. Будет искать перевод. Полгода недостаточно для того, чтобы наверстать и стать хорошим борцом, мало-мальски понимать, как защищаться. За пять лет до перехода в смешанные единоборства я уже тренировался и отрабатывал базовые навыки с ребятами из самбо и смешанных единоборств».

Бетербиев в ночь на 14 января одержал победу над Каллумом Смитом техническим нокаутом в седьмом раунде.

1 июня 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бъединительный поединок между чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

Источник: Metaratings.ru
Бокс
Артур Бетербиев
ММА
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