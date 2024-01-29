Артур Бетербиев: «В бою со Смитом многое можно было сделать лучше»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) признался, что его выступление в бою с Каллумом Смитом (29-2) не было идеальным.

«Всегда после боя мы с командой делаем анализ нашей работы. Мы посмотрели запись боя несколько раз, и сейчас нам кажется, что многое в ринге можно было сделать лучше — где-то не пропустить, где-то поймать на удар. Спасибо Смиту и его команде за то, что дали хороший бой. В целом, все прошло неплохо», — написал россиянин в соцсетях.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.