Бой Усик — Верхувен: трансляция в прямом эфире в России, где смотреть в России

Александр Усик и Рико Верхувен проведут поединок на турнире в Гизе

Александр Усик и Рико Верхувен проведут поединок на турнире в Гизе (Египет) в субботу, 23 мая. Начало ожидается после 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик — Верхувен. Следить за результатами поединков турнира можно в матч-центре на нашем сайте.

Права на показ поединка принадлежат онлайн-платформе DAZN, в России официальной трансляции не планируется, видео могут появляться в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

У Александра Усика 24 победы и ни одного поражения в профессиональной карьере. Он одержал 15 побед нокаутом. Рико Верхувен провел один поединок в боксе и выиграл его нокаутом. В кикбоксинге он одержал 66 побед (21 нокаутом), потерпел 10 поражений и завершил один бой вничью.