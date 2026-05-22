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Бой Усик — Верхувен: трансляция в прямом эфире в России, где смотреть в России

Александр Усик и Рико Верхувен проведут поединок на турнире в Гизе
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Александр Усик и Рико Верхувен проведут поединок на турнире в Гизе (Египет) в субботу, 23 мая. Начало ожидается после 23.00 по московскому времени.

Александр Усик&nbsp;&mdash; Рико Верхувен: онлайн-трансляция боя.Александр Усик — Рико Верхувен: онлайн-трансляция боя

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик — Верхувен. Следить за результатами поединков турнира можно в матч-центре на нашем сайте.

Права на показ поединка принадлежат онлайн-платформе DAZN, в России официальной трансляции не планируется, видео могут появляться в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

У Александра Усика 24 победы и ни одного поражения в профессиональной карьере. Он одержал 15 побед нокаутом. Рико Верхувен провел один поединок в боксе и выиграл его нокаутом. В кикбоксинге он одержал 66 побед (21 нокаутом), потерпел 10 поражений и завершил один бой вничью.

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Александр Усик
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