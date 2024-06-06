Лебедев: «Готов заняться развитие детского спорта совместно с Минспортом»

Экс-чемпион мира в крузервейте по версиям WBA и IBF Денис Лебедев (32-3) рассказал о том, что готов заняться развитием детского спорта.

«Новый министр спорта Михаил Дегтярев вызывает симпатию, он спортивный человек. Сам занимался фехтованием, знает, что это такое на себе. Я готов заняться развитие детского спорта совместно с Минспортом, если поручат», — приводит слова Лебедева ТАСС.

44-летний Лебедев завершил карьеру в 2019 году.