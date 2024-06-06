Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:14

Лебедев: «Готов заняться развитие детского спорта совместно с Минспортом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион мира в крузервейте по версиям WBA и IBF Денис Лебедев (32-3) рассказал о том, что готов заняться развитием детского спорта.

«Новый министр спорта Михаил Дегтярев вызывает симпатию, он спортивный человек. Сам занимался фехтованием, знает, что это такое на себе. Я готов заняться развитие детского спорта совместно с Минспортом, если поручат», — приводит слова Лебедева ТАСС.

44-летний Лебедев завершил карьеру в 2019 году.

Источник: https://tass.ru/sport/21010827
Денис Лебедев
1
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира
«Рейнджерс» во второй раз за три года проиграли финал Восточной конференции
Путин ответил на вопросы глав мировых информагентств. Главное
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Япония сочла неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кремлев: «Уверен, что Минспорт будет развиваться и делать все для развития спорта»

Усик рассматривает возможность вернуться в крузервейт

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости