Усик прибыл на бой против Фьюри с милым талисманом от дочери

Украинский боксер Александр Усик прибыл на арену в Эр-Рияде, где проведет бой против британца Тайсона Фьюри.

Усик появился на «Кингдом Арене» в районе 22.15 по московскому времени. В руках у него был талисман дочери Елизаветы — мягкая игрушка в виде ослика Иа из вселенной Винни-Пуха. Ранее боксер рассказывал, что купил эту игрушку дочери во время их совместной поездки в Диснейленд в Париже.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Фьюри (34-0) и Усиком (21-0) состоится 18 мая в Эр-Рияде.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.