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4 февраля, 11:15

Джошуа Буатси победил Дэна Азиза решением судей и стал претендентом на титул Бивола

Давид Хачатрян
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Британский боксер Джошуа Буатси (18-0) одолел соотечественника Дэна Азиза (20-1) единогласным решением судей (116-110, 117-109, 117-109).

В 11-м раунде Азиз дважды побывал в нокдауне, но тем не менее смог устоять до решения.

Бой состоялся 3 февраля на OVO Arena в Лондоне, Великобритания, и проходил за право стать претендентом на титул WBA, который сейчас принадлежит россиянину Дмитрию Биволу (22-0). Как бы то ни было, Буатси придется подождать, когда Бивол подерется с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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