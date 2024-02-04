Джошуа Буатси победил Дэна Азиза решением судей и стал претендентом на титул Бивола

Британский боксер Джошуа Буатси (18-0) одолел соотечественника Дэна Азиза (20-1) единогласным решением судей (116-110, 117-109, 117-109).

В 11-м раунде Азиз дважды побывал в нокдауне, но тем не менее смог устоять до решения.

Бой состоялся 3 февраля на OVO Arena в Лондоне, Великобритания, и проходил за право стать претендентом на титул WBA, который сейчас принадлежит россиянину Дмитрию Биволу (22-0). Как бы то ни было, Буатси придется подождать, когда Бивол подерется с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0) 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.