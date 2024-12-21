Адамян — о бое Фьюри против Усика: «Тайсон — это будто кинозлодей, в которого уже обойму запустили, но он никак не умирает»

Комментатор Карен Адамян в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша боксеров-тяжеловесов британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Я смотрел их последний бой. Меня впечатлил Усик своей работоспособностью и ловкостью. Фьюри же — это будто кинозлодей, в которого уже обойму запустили, но он никак не умирает. Я думал, что невозможно так держаться. Сейчас хочется чуть больше зрелищных действий в атаке от Фьюри, потому что тот бой он больше провел в защите. Хочется увидеть этого гиганта в атаке. Но все же для меня Усик — фаворит», — сказал Адамян «СЭ».

Повторный поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 мск. В первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Дарик Агаларов