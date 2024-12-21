Экс-чемпион мира Фроч: «Мне трудно ставить против Усика — я его поклонник»

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч заявил, что он является большим поклонником Александра Усика. Украинский чемпион мира в тяжелом весе проведет реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

«Я очень хочу, чтобы Тайсон Фьюри справился, хотя я и большой поклонник Усика. Но мне просто трудно ставить против Александра Усика. Я думаю, он очень хорош», — цитирует Фроча Daily Mail.

Реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 20 декабря, британец оказался тяжелее украинца почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.