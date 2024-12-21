5-летний сын Фьюри попросил отца разбить лицо Усику

Британский боксер Тайсон Фьюри перед реваншем с украинцем Александром Усиком рассказал о просьбе сына.

«Мой Адонис — это мой младший сын — хотел, чтобы я разбил лицо этому парню. Ему всего пять лет, а он хочет, чтобы я его сильно разбил в реванше», — приводит слова Фьюри Мirror.

Реванш Усик — Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты. Боксерский вечер состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В первом поединке, который прошел в ночь с 18 на 19 мая 2024 года, Усик победил Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.