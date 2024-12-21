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Артюхин заявил, что ставит на Фьюри в бое-реванше против Усика

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тайсон Фьюри.
Фото Reuters

Бывший нападающий сборной России по хоккею Евгений Артюхин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Думаю, Усик должен выиграть этот бой. Мне кажется, и в прошлый раз была какая-то договорная история, чтобы сделали реванш, еще больше раскачать публику. Сначала Усик был лучше. Но я ставлю на Фьюри, хотелось бы, чтобы он выиграл», — сказал Артюхин для «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Саудовской Аравии. В первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Евгений Артюхин
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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