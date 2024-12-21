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Сегодня, 09:35

Кличко выразил надежду, что Усик сохранит его на пенсии

Алина Савинова
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Александр Усик.
Фото Global Look Press

Украинский боксер Владимир Кличко считает, что его соотечественник Александр Усик победит британца Тайсона Фьюри в предстоящем реванше, и ему не придется возвращаться с пенсии.

Кличко — экс-чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе.

«Тяжело делать прогнозы. Я просто надеюсь, Александр Усик сохранит меня на пенсии. Это первое. Он собирается повторить то, что он сделал в первом бою с Фьюри. Но мы не знаем, как успех первого боя повлиял на Александра Усика. Обычно он справлялся с успехом очень хорошо. Александр просто непредсказуем. Ты думаешь, он этого не сделает, но он это делает с помощью техники и куража», — сказал Кличко в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

Поединок Усика и Фьюри пройдет в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.

В пятницу, 20 декабря, в Эр-Рияде состоялась церемония взвешивания перед боем Фьюри и Усика. Британец оказался тяжелее соперника почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Александр Усик
Владимир Кличко
Тайсон Фьюри
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