Кличко выразил надежду, что Усик сохранит его на пенсии

Украинский боксер Владимир Кличко считает, что его соотечественник Александр Усик победит британца Тайсона Фьюри в предстоящем реванше, и ему не придется возвращаться с пенсии.

Кличко — экс-чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе.

«Тяжело делать прогнозы. Я просто надеюсь, Александр Усик сохранит меня на пенсии. Это первое. Он собирается повторить то, что он сделал в первом бою с Фьюри. Но мы не знаем, как успех первого боя повлиял на Александра Усика. Обычно он справлялся с успехом очень хорошо. Александр просто непредсказуем. Ты думаешь, он этого не сделает, но он это делает с помощью техники и куража», — сказал Кличко в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

Поединок Усика и Фьюри пройдет в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.

В пятницу, 20 декабря, в Эр-Рияде состоялась церемония взвешивания перед боем Фьюри и Усика. Британец оказался тяжелее соперника почти на 25 кг — 127,4 против 102,5 у Усика.