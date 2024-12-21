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Сегодня, 01:30

Трансляция боя Александр Усик — Тайсон Фьюри 2 начнется сегодня после полуночи

22 декабря состоится бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В ночь с 21 на 22 декабря состоится бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелой весовой категории. Формат боя — 12 раундов по три минуты.

Поединок Усика и Фьюри возглавит боксерский вечер серии Riyadh Season, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — в 1.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного боя Усик vs Фьюри 2. В России официальной трансляции не запланировано.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Первый поединок между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира (WBC, WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring) состоялся 18 мая 2024 года. Тогда украинский боксер победил раздельным решением судей, а летом оставил вакантным пояс IBF.

36-летний Фьюри имеет профессиональный рекорд — 34 победы, одно поражение и одна ничья. На счету 37-летнего Усика рекорд в боксе — 22 победы и ни одного поражения.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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