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16 июля 2025, 22:00

Александр Усик: статистика боксера перед боем-реваншем с Даниэлем Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой 19 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Бой-реванш украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Вечер бокса пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало главного события — после 00.00 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

Статистика Александра Усика

38-летний Александр Усик имеет профессиональный рекорд — 23 боя, все завершились победой (14 — нокаутом).

В последнем своем поединке, который состоялся 21 декабря 2024 года, Усик победил решением судей британского боксера Тайсона Фьюри.

26 августа 2023 года в первом бою против Даниэля Дюбуа украинский боксер победил техническим нокаутом в девятом раунде.

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Данные Александр Усика

Рост — 191 см, размах рук — 199 см, стойка — левша.

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Александр Усик
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