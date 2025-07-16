Александр Усик: статистика боксера перед боем-реваншем с Даниэлем Дюбуа
Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой 19 июля
Бой-реванш украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Вечер бокса пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало главного события — после 00.00 по московскому времени.
Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа
Статистика Александра Усика
38-летний Александр Усик имеет профессиональный рекорд — 23 боя, все завершились победой (14 — нокаутом).
В последнем своем поединке, который состоялся 21 декабря 2024 года, Усик победил решением судей британского боксера Тайсона Фьюри.
26 августа 2023 года в первом бою против Даниэля Дюбуа украинский боксер победил техническим нокаутом в девятом раунде.
Данные Александр Усика
Рост — 191 см, размах рук — 199 см, стойка — левша.
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