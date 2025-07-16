Александр Усик: статистика боксера перед боем-реваншем с Даниэлем Дюбуа

Бой-реванш украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Вечер бокса пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало главного события — после 00.00 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

Статистика Александра Усика

38-летний Александр Усик имеет профессиональный рекорд — 23 боя, все завершились победой (14 — нокаутом).

В последнем своем поединке, который состоялся 21 декабря 2024 года, Усик победил решением судей британского боксера Тайсона Фьюри.

26 августа 2023 года в первом бою против Даниэля Дюбуа украинский боксер победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Данные Александр Усика

Рост — 191 см, размах рук — 199 см, стойка — левша.