Лебедев — о реванше Усика и Дюбуа: «В супертяжелом весе всякое бывает, но не в этом случае»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» назвал фаворита в бое-реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа. По его мнению, поединок продлится полную дистанцию.

«На мой взгляд, фаворитом является Усик. Это было видно по многим вещам. Поведение Дюбуа на пресс-конференции я расценил как волнение. Для него это просто возможность заработать немного денег и не более того. В супертяжелом весе всякое бывает, всегда есть шанс на один удар, но не в этом случае. Я думаю, что стоит ждать победы Усика по очкам», — сказал Лебедев «СЭ».

38-летний Усик (23-0) и 27-летний Дюбуа (22-2) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в ночь с 19 на 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Первый поединок соперников состоялся 26 августа 2023 года и закончился досрочной победой Александра.

(Александр Антоняк)

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа