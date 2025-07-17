Запашный: «Усик — великолепный боксер, но в тяжелом весе я не хочу его видеть»

Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» оценил расклад сил в предстоящем бою-реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Известный болельщик и ценитель единоборств не стал скрывать, что будет поддерживать андердога.

«На мой взгляд, фаворит Усик, но болеть буду за Дюбуа. Во-первых, простите, что смешиваю политику и спорт, но я разочарован в Усике как в человеке. Он предал российско-украинскую дружбу, предал Крым, предал веру. Все это меня не устраивает как человека, поэтому буду болеть против него. Во-вторых, мне не нравится, когда чемпион мира по боксу в тяжелом весе не может никого нокаутировать. Мне такой бокс неинтересен. Я поклонник Холифилда, Тайсона, Формана и Фрейзера. Мне не нравится тот же Фьюри и Усик. Это не поколение великих тяжеловесов. Дюбуа может ударить, может нокаутировать, поэтому буду болеть за него. Я осознаю, что Усик — великолепный боксер и прекрасный технарь, но в тяжелом весе не хочу его видеть. Пусть на вес ниже спускается и там уже боксирует на технику. В тяжелом весе должны быть нокауты», — сказал Запашный в комментарии «СЭ».

38-летний Усик (23-0) и 27-летний Дюбуа (22-2) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в ночь с 19 на 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Первый поединок соперников состоялся 26 августа 2023 года и закончился досрочной победой Александра.

(Александр Антоняк)

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа