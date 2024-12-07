Кремлев: «Скоро проведем бой Мэнни Пакьяо в России»
Легенда бокса Мэнни Пакьяо в скором времени проведет бой в России. Об этом журналистам сообщил президент Международной боксерской ассоциации IBA Умар Кремлев 7 декабря на боксерском форуме в Дубае.
— Вы записали совместное видео с Мэнни Пакьяо. О чем вы договорились?
— Скоро будем в России организовывать бой. Мы так договорились. В Филиппинах совместно с ним будем проводить «Ночь чемпионов IBA». Также мы обсудили его приезд в Россию.
— Речь шла о реальном поединке, о выставочном бое или просто о приезде в качестве гостя?
— И в качестве гостя, и бой ему организуем.
— Будете звать Флойда Мейвезера?
— Думаю, Флойд уже не осилит.
— А Конора Макгрегора?
— Кстати, хорошая идея. Спасибо, что подсказали.
На турнире «Ночь чемпионов IBA», который проходил 6 декабря в Дубае, россиянин Никита Зонь нокаутом проиграл кубинцу Арлену Лопесу.