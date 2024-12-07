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Сегодня, 13:00

Певец Лоза прокомментировал бой Фьюри и Усика: «Если Тайсон приведет себя в порядок, то шансы будут»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Популярный певец и композитор Юрий Лоза в интервью «СЭ» прокомментировал бой-реванш британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Все зависит от того, как готовился Фьюри. Усик поддерживает форму, как набрал килограммы, так и находится в одном состоянии. Фьюри скидывал 10 килограмм, потом набирал. Он несобранный. Не может постоянно быть в тонусе. Если он приведет себя в порядок, то шансы у него появятся. Бьет он сильнее, потому что масса другая. Если он увеличит скорость, то разок попадет. На этом все закончится. В прошлый раз соперник увернулся почти от всех ударов Тайсона. Может быть, тогда Фьюри его недооценил. С Джошуа ведь так и произошло, было видно, что он его недооценил», — сказал Лоза для «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Ответный бой 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся в мае, Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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