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Сегодня, 17:00

Президент Медиалиги Осипов — о бое Фьюри против Усика: «Фьюри отправит Усика в нокдаун»

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Президент Медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Это супербой! Мне казалось, что Фьюри не проиграл в первом поединке. И сейчас по жанру, по мотивации — фаворит Фьюри в процентном соотношении 55 на 45. Усик заслуженно выиграл и объединил все пояса, но опять же для меня Тайсон чуть более предпочтителен. Да и всем нам, зрителям, было бы круто увидеть трилогию и окончательно выяснить, кто лучший тяжеловес в современной истории бокса. Но надо помнить, что Тайсон претендент и ему сильнее придется напрячься. И что-то мне подсказывает, что Фьюри отправит Усика в нокдаун», — сказал Осипов для «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Ответный бой 36-летнего Фьюри и 37-летнего Александра Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Дарик Агаларов

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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