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Сегодня, 22:25

Артур Субханкулов: «В августе в Уфе планирую защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Многократный призер чемпионатов России Артур Субханкулов техническим нокаутом в третьем раунде победил Кесей Абеида Касонго из Танзании в поединке в весе до 60 кг на турнире «Ночь чемпионов IBA».

«Считаю, мне эффектно удалось завершить поединок. Но я не настраивался на досрочное завершение боя. Мне противостоял хороший соперник, который до сегодняшнего дня не знал поражений. Он бил мало, но каждый его удар я чувствовал. При этом он был медленным, и по ходу поединка я понимал, что обязательно его поймаю. Атмосфера просто невероятная — такой уникальный колизей на пляже. Просто супер! Мой следующий бой запланирован на август в Уфе, там я буду защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA», — сказал Субханкулов после боя.

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