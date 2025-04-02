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2 апреля, 19:00

Кремлев хочет устроить бой Бивола и Бетербиева в России: «Деньги есть, в этом проблем не вижу»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.
Фото Reuters

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил «СЭ», что постарается сделать так, чтобы третий поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоялся в России.

«Хотелось бы, если будет трилогия, чтобы она прошла у нас в Москве, в Лужниках, 100-тысячный стадион, — сказал Кремлев «СЭ». — Я уверен, что со всего мира приедут посмотреть этот бой, потому что за последние 10 лет таких боев не было на самом деле. Именно конкурентные, оба — лучшие боксеры мира. И хочется, конечно, чтобы это у нас прошло. Тем более они оба воспитанники Федерации бокса России, им должны делать все, чтобы трилогия прошла здесь, у нас».

«Насколько реально это организовать в России? Объективно, в текущей обстановке, конечно, это тяжело организовать. Но мы бьемся и отправили все предложения. Пока тишина с той стороны. Мы будем делать все возможное, чтобы договориться. То есть работаем, просим людей тоже, чтобы подключались. У меня есть чувство, что получится договориться. Сделаем все возможное. За третий бой, сколько там будет предложений от их менеджеров и промоутеров, мы готовы это выплатить. Деньги есть, в этом проблем не вижу. И самое главное, чтобы было согласие и чтобы этот бой мы организовали», — добавил Кремлев.

Второй поединок Бивола и Бетербиева состоялся в ночь на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В этом противостоянии Бивол одержал победу решением большинства судей.

В их первом поединке, который прошел в октябре прошлого года в Эр-Рияде, Бетербиев победил решением большинства судей.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Бокс
Умар Кремлев
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