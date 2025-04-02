Кремлев: «Мы готовы организовать бой Емельяненко — Орловский по боксу»

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев готов взяться за организацию поединка по боксу между легендарным Федором Емельяненко и белорусским ветераном ММА Андреем Орловским.

«Ну, мы, конечно, готовы организовать, — сказал Кремлев в интервью «СЭ». — Если они согласны, если соперники согласны, то почему нет? Мы готовы. Это для популяризации бокса, это же привлечет молодежь в спорт. Некоторые говорят: «Вот, зачем? Они уже в возрасте». Как зачем? Надо, если они хотят. Наоборот — показать, что нет предела в возрасте, если ты хочешь. Здесь наоборот поддерживать надо идеи такие».

Ранее Орловский в своем видеообращении в соцсетях призвал Емельяненко ответить на вызов.

Емельяненко побеждал Орловского в поединке по правилам ММА, который состоялся в 2009 году в США. Тогда россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.