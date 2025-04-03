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3 апреля, 10:10

Стало известно количество платных просмотров реванша между Биволом и Бетербиевым

Камила Абдурахманова
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Боксерское шоу, главным событием которого стал реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и экс-чемпионом мира в этом весе Артуром Бетербиевым, привлекло 340 000 платных подписчиков (PPV), сообщает издание The Ring.

Шоу проходило 22 февраля в Саудовской Аравии.

В реванше Бивол победил Бетербиева, получив большинство судейских голосов после 12 раундов боя.

Первое противостояние боксеров состоялось в октябре 2024 года, и тогда победу по решению судей одержал Бетербиев. Предполагается, что боксеры проведут трилогию до конца 2025 года, возможно, в России.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Бокс
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