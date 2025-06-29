Блогер Джейк Пол победил Чавеса-младшего в боксерском поединке единогласным решением

Американский блогер Джейк Пол одержал победу над бывшим чемпионом мира в среднем весе по версии WBC мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом — младшим.

Бой проходил в Анахайме. Проединок продлился все десять раундов и завершился победой американца единогласным решением судей.

Теперь на счету 28-летнего Пола 12 побед при одном поражении в 13 поединках. В ноябре 2024 года он победил бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона.

В активе 39-летнего Чавеса-младшего 53 победы, одна ничья и семь поражений.