Уайлдер назвал себя инопланетянином: «Земля — это неподходящее место для меня»

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) заявил, что не боится смерти и часто думает о загробной жизни.

«Мне нравится говорить о жизни и смерти, и смерть — это тема-табу для многих людей, — сказал Уайлдер в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions. — Никто не хочет умирать. Я реалист, и я не боюсь смерти. Я с нетерпением жду возможности увидеть загробную жизнь, и иногда мне кажется, что Земля — это неподходящее место для жизни для меня. Может быть, я инопланетянин, я не знаю. Мне всегда хочется побывать в другом месте.

Я часто рассказываю в соцсетях, что скоро она (смерть. — Прим. «СЭ») придет. Что ты делаешь со своей жизнью? Ты ведь не хочешь быть тем, о ком после смерти никто не вспомнит. Часть людей будут счастливы, что ты умер, потому что ты ничего не сделал. Я даю людям мотивацию. Пожалуйста, сделай хоть что-нибудь. В каждом из нас есть величие. Ты не должен заморачиваться о других, об их мнении, на Земле мы просто теряем время. Сосредоточься на себе".

Уайлдер и Чжан Чжилэй (26-2) подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. При этом Турки Аль-Шейх заявил, что Уайлдер также подерется с Джаредом Андерсоном (17-0) 3 августа в Лос-Анджелесе, США, если «восстановится от боя с Чжилэем».