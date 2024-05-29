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Сегодня, 09:13

Сауль Альварес может лишиться звания абсолютного чемпиона мира

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) планирует отказаться от титула IBF, потому что не хочет защищать его в бою с обязательным претендентом Уильямом Скаллом (22-0, 9 KO). Об этом сообщает издание Boxing Scene.

Таким образом, Альварес будет владеть титулами WBA, WBC и WBO.

Альварес в прошлом бою победил Хайме Мунгию (43-1) единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112). Бой состоялся 4 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Сауль Альварес
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