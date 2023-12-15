У Алексея Егорова сменился соперник по бою в рамках встречи «Россия-США»
У экс-чемпиона WBA Gold в первом тяжелом весе Алексея Егорова сменился соперник по поединку в рамках матчевой встречи по боксу «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA. Россия против США».
Изначально оппонентом Егорова должен был стать Джо Джонс, но американец из-за проблем во время подготовки был вынужден сняться с этого поединка.
Джонса заменит Элвис Гарсия, который изначально рассматривался в качестве запасного.
Матчевая встреча «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA. Россия против США» пройдет 16 декабря в московском «Международном центре бокса» в Лужниках.
Турнир будет проходить в формате профессионального бокса, поединки будут состоять из четырех раундов по три минуты.
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