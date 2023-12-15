У Алексея Егорова сменился соперник по бою в рамках встречи «Россия-США»

У экс-чемпиона WBA Gold в первом тяжелом весе Алексея Егорова сменился соперник по поединку в рамках матчевой встречи по боксу «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA. Россия против США».

Изначально оппонентом Егорова должен был стать Джо Джонс, но американец из-за проблем во время подготовки был вынужден сняться с этого поединка.

Джонса заменит Элвис Гарсия, который изначально рассматривался в качестве запасного.

Матчевая встреча «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA. Россия против США» пройдет 16 декабря в московском «Международном центре бокса» в Лужниках.

Турнир будет проходить в формате профессионального бокса, поединки будут состоять из четырех раундов по три минуты.