Боксер Егоров прокомментировал смену своего соперника в матчевой встрече «Россия — США»

Российский боксер Алексей Егоров рассказал, как отнесся к смене своего соперника в матчевой встрече «Россия — США».

Изначально Егоров должен был встретиться с Джо Джонсом, но он снялся из-за проблем во время подготовки. Россиянин проведет поединок с Элвисом Гарсией.

«Я уже не в том возрасте, чтобы подобное вызывало у меня какие-то эмоции. Скорее, рад подраться в Москве. Очень давно не выступал в столице. В нынешней ситуации выбирать не приходилось. Многие ребята простаивают, поэтому сам шанс выйти на ринг уже ценен. Кроме того, очень долгое время выступал по любителям, поэтому для меня здесь нет ничего нового. Конечно, после перехода в профи давно перестроился, но мастерство, как говорится, не пропьешь», — приводит RT слова Егорова.

Матчевая встреча «Россия — США» состоится 16 декабря в московском «Международном центре бокса» в Лужниках.