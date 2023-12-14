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Сегодня, 16:58

Агрба и Зонь прошли процедуру взвешивания перед турниром в Астане

Виктория Кравченко
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Российские боксеры Харитон Агрба и Никита Зонь проведут поединки в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Мероприятие состоится 15 декабря в Астане (Казахстан).

Накануне спортсмены прошли официальную процедуру взвешивания.
Агрба в поединке в весе до 67 кг встретится с Дулатом Бекбауовым из Казахстана. Вес Агрба составил 66,75 кг, а Бекбауова — 66,45 кг.

Никита Зонь выйдет на ринг против казахстанца Бекзата Нурдаулетова в бою в весе до 80 кг. На церемонии взвешивания оба боксера показали одинаковый вес — 79,9 кг.

Возглавит шоу поединок в весе до 71 кг между Данияром Елеусиновым из Казахстана и Джабулани Макхенсе из ЮАР.

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