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Сегодня, 11:08

Туйнов убежден, что еще один бой с Дациком может закончиться для Емельяненко плачевно

Алина Савинова
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Российский кикбоксер Владислав Туйнов объяснил, почему не хотел бы видеть реванш между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.

«Первый бой был очень показательным. Александр был не в лучшей своей форме, был заметен очень сильный спад. Не думаю, что этот реванш необходим, но мы все понимаем, что эти бои, как и бой Олега Тактарова с Джеффом Монсоном, можно считать выставочными. Все понимают, что Александр еще хочет заработать с помощью таких выступлений, а я бы хотел, чтобы он задумался о завершении карьеры и занимался единоборствами просто в свое удовольствие, чтобы поддерживать форму и собственный режим, а также дисциплину внутри себя. Но я не хотел бы видеть его выступления в ринге, чтобы это все не закончилось плачевно, а это может произойти с такими опасными бойцами, как с тем же Вячеславом Дациком», — цитирует Туйнова MMА.Metaratings.ru.

В сентябре прошлого года Емельяненко на 13-й секунде проиграл Дацику в боксерском поединке Hardcore Boxing, который проходил в Москве.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что работает над организацией реванша между бойцами на октябрьском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tuinov-eshe-odin-boi-s-dacikom-mozhet-zakonchitsya-dlya-emelyanenko-plachevno-278554/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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