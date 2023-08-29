Легендарный рефери не считает, что Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса

Член Зала славы Джо Кортес, который отсудил более 170 поединков по боксу, в том числе бои Роберто Дюрана, Майка Тайсона, Оскара Де Ла Хойи, Эвандера Холифилда и Сауля Альвареса, заявил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) воспользовался паузой в пятом раунде в бою с Даниэлем Дюбуа (19-2), чтобы передохнуть.

«На мой взгляд, этот удар пришелся прямо по поясу, это был не тот удар, за который он [Усик] должен был получить столько времени на восстановление, — сказал Кортес в интервью Fight Hub TV. — Я бы сделал предупреждение и позволил продолжить бой, но я бы не дал ему за это пять минут.

Луис Пабон хороший рефери. Я думаю, что из-за языкового барьера он не объяснил им, что именно не так с низкими ударами… Все эти моменты решаются в раздевалке, у тебя нет времени на ринге до боя. Но ты должен быть уверен, что у тебя есть хороший переводчик, который все тщательно объяснит.

Поэтому я бы не назвал этот удар низким, но ему (Усику. — Прим. «СЭ») это сошло с рук, рефери должен был сказать «нет». Если бы он начал считать, парень, наверное, сразу бы вскочил на ноги».

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.