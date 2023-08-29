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Туйнов заявил, что хотел бы видеть Монсона и Тактарова в качестве тренеров реалити-шоу

Алина Савинова
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Российский кикбоксер Владислав Туйнов поделился мнением о бое между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном.

«Я уважаю Олега Тактарова и Джеффа Монсона как спортсменов, потому что они для своей индустрии вложили много труда и проделали большой путь для своего нынешнего статуса. Сам поединок был интересный и специфический. Я не понял, почему его провели по правилам бокса, а не смешанных единоборств, где они оба могли больше раскрыться», — цитирует Туйнова Metaratings.ru.

Также он рассказал, в каком качестве хотел бы видеть этих бойцов.

«Мне бы не хотелось видеть их потасовку во время поединка, а хотелось, чтобы все закончилось уважением, но, если честно, мне было бы интересно видеть их в роли не бойцов, а тренеров, наставников для реалити-шоу и людей, которые проводят семинары и делятся с молодежью здоровым образом жизни и какими-то тренировочными процессами и навыками», — добавил кикбоксер.

Тактаров и Монсон провели боксерский поединок 19 августа в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой по итогам трех раундов завершился вничью.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tuinov-monsona-i-taktarova-khotel-by-videt-v-kachestve-trenerov-realiti-shou-278520/
Бокс
Джефф Монсон
Олег Тактаров
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