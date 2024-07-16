Опубликован состав участников EUBC Champions Cup в Краснодаре

Стал известен состав участников боксерского шоу EUBC Champions Cup, которое пройдет 17-18 июля в Краснодаре. Изначально в турнире должны были принять участие команды «Динамо», «Монако», «Црвена Звезда» и «Олимпиакос», но последний коллектив отказался от соревнования. Вместо греческой команды выступит краснодарская «Кубань».

Турнир пройдет в семи олимпийских категориях (51 кг, 57 кг, 63,5 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и свыше 92 кг) и по системе на вылет: 17 июля состоятся полуфинальные поединки между спортивными обществами европейских стран, а 18 июля — финал и матч за третье место. Бои будут состоять из трех раундов по три минуты. По итогам жеребьевки сформировались полуфинальные пары: «Динамо» — «Монако» и «Кубань» — «Црвена Звезда».

Составы команд

«Динамо»:

51 кг: Адам Альвиев

57 кг: Алексей Киселев

63,5 кг: Тигран Согоян

71 кг: Худобаш Авджамилов

80 кг: Ильяс Магомедов

92 кг: Денис Козлов

92+: Александр Дорофеев

«Кубань»:

51 кг: Михаил Прокопьев

57 кг: Андрей Федорцев

63.5 кг: Михаил Григорян

71 кг: Рамазан Шалтумаев

80 кг: Артовазд Ароян

92 кг: Савва Курочкин

92+ кг: Владислав Комаров

«Монако»:

51 кг: Ион Плинга

57 кг: Василе Мискои

63,5 кг: Виктор Вакула

71 кг: Александр Шарапов

80 кг: Леньер Гонсалес

92 кг: Куродгитдин Козау

92+ кг: Алессандро Оливейро

«Црвена Звезда»:

51 кг: Муххамадризо Мухаммедалиев

57 кг: Виталий Бойцов

63,5 кг: Насиф Сейджи Nasif Sejdi

71 кг: Игорь Рогич

80 кг: Данила Шелех

92 кг: Максим Гузон

92+ кг: Александр Михайло

Шоу будет организовано Европейской конфедерацией бокса (EUBC) при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Краснодарского края.