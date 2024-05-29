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Сегодня, 14:27

Тренер Уайлдера назвал величайшего супертяжеловеса в боксе: «Али даже не рядом»

Давид Хачатрян
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Малик Скотт, тренер экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3), считает, что экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) — величайший супертяжеловес в истории бокса.

«Леннокс Льюис — величайший супертяжеловес всех времен. Даже если учитывать [Мухаммеда] Али. Если мы говорим о ринге (я не говорю о ситуации вне ринга), то на ринге Леннокс Льюис — величайший из всех. Все остальные парни не могут даже завязать шнурки на его ботинках. Они даже близко не стоят», — сказал Скотт Seconds Out.

Уайлдер и Чжан Чжилэй (26-2) подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. При этом саудовский советник при королевском дворе в ранге министра Турки Аль-Шейх заявил, что Уайлдер также проведет поединок против Джареда Андерсона (17-0) 3 августа в Лос-Анджелесе, США, если успеет восстановиться после боя с Чжилэем.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Леннокс Льюис
Мохаммед Али
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