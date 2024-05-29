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Сегодня, 13:25

Реванш Фьюри и Усика запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии

Давид Хачатрян
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Тайсон Фьюри и Александр Усик.
Фото Reuters

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх заявил, что реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1) состоится 21 декабря.
«Реванш между неоспоримым чемпионом Александром Усиком и Тайсоном Фьюри теперь запланирован на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Мир снова увидит исторический бой. Наши обязательства перед поклонниками бокса продолжаются. Мы надеемся, что вам понравится», — написал Аль-Шейх в соцсети X.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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