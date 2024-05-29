Хорватский боксер Филип Хргович проведет рейтинговый бой в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) против британца Дэниела Дюбуа в рамках боксерского вечера в субботу, 1 июня. Турнир пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — 21.00 по московскому времени. Поединок Хргович — Дюбуа ожидается не ранее 22.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В России официальной трансляции боксерского вечера не будет. В прямом эфире смотреть можно на платформах DAZN.

31-летний хорват — бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы, чемпион мира среди молодежи в любителях.

26-летний британец — участник Олимпийских игр среди юношей.

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