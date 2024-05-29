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Филип Хргович — Даниэль Дюбуа: дата и время начала боя

Филип Хргович проведет поединок против Дэниела Дюбуа 1 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниэль Дюбуа.
Фото Reuters

Хорватский боксер Филип Хргович проведет рейтинговый бой в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) против британца Дэниела Дюбуа в рамках боксерского вечера в субботу, 1 июня. Турнир пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — 21.00 по московскому времени. Поединок Хргович — Дюбуа ожидается не ранее 22.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В России официальной трансляции боксерского вечера не будет. В прямом эфире смотреть можно на платформах DAZN.

31-летний хорват — бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы, чемпион мира среди молодежи в любителях.

26-летний британец — участник Олимпийских игр среди юношей.

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Даниель Дюбуа
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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