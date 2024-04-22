Тедди Атлас назвал причину поражения Хейни в бою с Гарсией

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас заявил, что чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-1) в бою с бывшим временным чемпионом в легком весе по версии WBC Райаном Гарсией (25-1) дрался не так, как раньше.

«Нет, я не думаю, что Райан играл роль, но я думаю, что в какой-то степени ему нужно было быть сумасшедшим, чтобы выйти на ринг, а когда он оказался там, он был больше, быстрее и сильнее.

Самое интересное то, что Гарсия дрался только в определенных раундах. И это пошло ему на пользу. Это заставило Хейни почувствовать ложную уверенность и застать его врасплох. Подход Хейни был не таким, как обычно. Он дрался без джеба, в поисках нокаутирующего удара. Это не он, не его стиль», — написал Атлас в соцсети X.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Бой состоялся в ночь на 21 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.