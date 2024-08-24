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Сегодня, 17:45

Тренер Байсангурова: «Хусейн находится в хорошей форме»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Али Пидуриев, тренер российского боксера Хусейна Байсангурова, поделился ожиданиями от поединка своего подопечного против аргентинца Николаса Эзекиля Хара.

«Подготовка проходила в Москве в Центре прогресса бокса, где мы готовились восемь недель. Как обычно, сначала была общефизическая подготовка, которая составила основную часть первого сбора. Второй цикл — боксерская работа и физическая подготовка, а за четыре недели до боя мы уже начали делать спарринги. Хусейн находится в хорошей форме, и мы надеемся порадовать яркой победой наших зрителей. Постараемся показать классный бой», — цитирует Пидуриева Vprognoze.ru.

Бой между Байсангуровым и Харой пройдет 24 августа в Венесуэле. Поединок пройдет за титул WBA Continental.

Источник: Vprognoze.ru
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