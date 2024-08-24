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24 августа, 23:15

Вячеслав Борщев — Джеймс Ллонтоп: смотреть трансляцию боя UFC в прямом эфире

Трансляция UFC Fight Night начнется в 2:00 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Вячеслав Борщев.
Фото Global Look Press

Россиянин Вячеслав Борщев и перуанец Джеймс Ллонтоп подерутся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в воскресенье, 25 августа. Бой пройдет в спортивном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе, США. Примерное время начало боя — 03:30 по московскому времени.

В полном объеме турнир показывает специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке). На телевидении «Матч! Боец» транслирует шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард

Борщеву 32 года, на его счету семь побед, четыре поражения и одна ничья в профессиональных единоборствах. В предыдущем бою, который проходил 12 мая, он проиграл Чейсу Хуперу.

Ллонтопу 25 лет, он провел 17 боев на профессиональном уровне, одержав 14 побед и потерпев три поражения. 28 апреля он уступил Крису Падиллье.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Вячеслав Борщев
UFC
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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