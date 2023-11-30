Батыргазиев: «В бою с Альваресом порадую своей новой победой»

Олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев заявил, что намерен победить многократного призера Игр и трехкратного чемпиона мира кубинца Ласаро Альвареса.

10-раундовый бой Батыргазиева и Альвареса в весе до 60 кг возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA», которое пройдет в Дубае (ОАЭ). Спортсмены разыграют между собой первый в истории профессиональный пояс Международной ассоциации бокса (IBA).

«Уже 9 декабря я проведут свой очередной бой, не пропустите. Если кто-то будет находиться в Дубае, то обязательно приходите поддержать. Ваша поддержка чувствуется, это очень приятно. Со своей стороны хочу сказать, что мы порадуем вас своей новой победой. А Альваресу я хочу передать, чтобы он был готов. Самое главное, чтобы он здоровым приехал в Дубае, и мы смогли показать красочный бой.

Альварес — принципиальный соперник для меня? Да, это опасный оппонент. Он идет без поражений по профессионалам, в олимпийском боксе у него огромный опыт. Мы его изучаем, дорабатываем последние штрихи и поедем в ОАЭ за своей новой победой. Согласен с тем, что мы друг друга хорошо знаем, и в нашем противостоянии будут своеобразные шахматы. Самое главное — без травм. Я всегда говорю, что в ринге война, а за пределами — дружба. У меня только уважение ко всем своим соперникам. А в ринге будет война, тут ничего личного», — приводит пресс-служба Федерации бокса России слова Батыргазиева.

Батыргазиев и Альварес трижды встречались между собой в олимпийском боксе. Кубинец побеждал в матчевой встрече в 2018 году и в четвертьфинале чемпионата мира-2019, Батыргазиев выиграл у Альвареса в полуфинале Олимпиады в Токио.