Хайме Мунгия бросил вызов Саулю Альваресу: «Это будет великий бой мексиканцев»

Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Хайме Мунгия (43-0) готов выйти на бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (60-2).

«Это будет великий бой мексиканцев. Если Канело даст нам шанс, для меня будет честью выйти с ним на один ринг», — сказал Мунгия на ринге после досрочной победы над Джоном Райдером (32-7).

Мунгия победил Райдера техническим нокаутом в девятом раунде. Бой состоялся 27 января в Footprint Center в Фениксе, США.

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.