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18 июля 2025, 16:00

Мехонцев — о реванше Усика и Дюбуа: «Когда ты падаешь и притворяешься, это позор»

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев в разговоре с «СЭ» оценил расклад сил в предстоящем бою-реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Мехонцев также напомнил о падении Усика после атаки Дюбуа в первом поединке, когда будущий победитель показал о запрещенном ударе в область паха.

«Если рассуждать по-спортивному, то фаворит — Усик, но Дюбуа все равно имеет шансы, он парень бьющий. Что касается их прошлого боя, то, какой бы ты ни был чемпион, когда ты падаешь и притворяешься, это позор. Усик делает это всегда, в бою со мной он тоже так делал. Нужно перестать симулировать и начать боксировать. Дюбуа должен отдать все, чем наделила его природа, чтобы победить. По боксерским критериям Усик сильнее, но все имеют свои слабые стороны. Александр может дать слабину, так же как он дал ее в прошлом бою. Он же пропустил очень сильный удар, который пришелся совсем не в то место, как он симулировал. Тот бой он выиграл, но побеждать лежа на полу — совсем не то, что хотелось бы видеть. Может быть, явного избиения британца и не будет, но Александр сделает ровно столько, чтобы хватило», — сказал Мехонцев «СЭ».

Александр Усик и&nbsp;Даниэль Дюбуа: первая дуэль взглядов перед боем реваншем в&nbsp;2025 году.Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: основная информация о бое-реванше за звание абсолютного чемпиона мира

38-летний Усик (23-0) и 27-летний Дюбуа (22-2) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в ночь с 19 на 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Первый поединок соперников состоялся 26 августа 2023 года и закончился досрочной победой Александра.

(Александр Антоняк)

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

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Александр Усик
Даниель Дюбуа
Бокс
Егор Мехонцев
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