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Тим Цзю: «Муртазалиева нельзя не уважать, но он не встречался с такими, как я»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) отметил, что уважает чемпиона IBF в первом среднем весе россиянина Бахрама Муртазалиева (22-0).

«Его нельзя не уважать, ведь он чемпион IBF. Он стал чемпионом мира не просто так. Однако я не думаю, что он встречался с такими соперниками, как Тим Цзю, поэтому это совсем другая история.

С кем я хотел бы провести бой? С топами, чувак. Я здесь, чтобы сделать эти поединки возможными», – приводит слова Цзю BoxingScene.

Себастьян Фундора (21-1) победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Тим Цзю
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