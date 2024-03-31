Тим Цзю проведет реванш с Фундорой

Российско-австралийский боксер Тим Цзю проведет бой-реванш с американцем Себастьяном Фундорой.

«В контракте предусмотрен реванш. Этот пункт будет реализован», — приводит ТАСС слова представителя Цзю.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Фундоры раздельным решением судей (112:116, 116:112, 115:113).

На счету 29-летнего Цзю 23 победы и одно поражение. У 26-летнего Фундоры 21 победа при одном поражении.