Тим Цзю проведет реванш с Фундорой
Российско-австралийский боксер Тим Цзю проведет бой-реванш с американцем Себастьяном Фундорой.
«В контракте предусмотрен реванш. Этот пункт будет реализован», — приводит ТАСС слова представителя Цзю.
Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Фундоры раздельным решением судей (112:116, 116:112, 115:113).
На счету 29-летнего Цзю 23 победы и одно поражение. У 26-летнего Фундоры 21 победа при одном поражении.
Источник: https://tass.ru/sport/20401501
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