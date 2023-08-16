Тим Цзю назвал возможного следующего соперника: «Это будет настоящий фейерверк»

Временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) рассказал, что он рад, что WBO лишит титула абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1), а также поделился мнением о возможном поединке с временным чемпионом по версии WBC Брайаном Мендосой (22-2).

«Когда ты поступаешь неправильно, ты заслуживаешь того, чтобы у тебя отобрали титул. Поэтому я рад, что WBO поступила правильно, — сказал Цзю в интервью Fox Sports Australia. — Это также означает, что мое имя навсегда останется в списке чемпионов мира. И этот пояс мне не просто вручили. Я выиграл временный титул у такого парня, как Тони Харрисон. Так что ничего просто так мне не давалось.

Сейчас в нашем дивизионе в лидерах [Джермелл] Чарло и [Брайан] Мендоса. Мендоса — временный чемпион WBC, резкий и ловкий, наносит нестандартные удары. И у него есть сила. Он может похвастаться нокаутами. Так что если посмотреть на его последние выступления и мои последние выступления, то наш бой обещает быть настоящим фейерверком. И это мой самый большой вызов на сегодняшний день.

Я уважаю каждого бойца, который выходит на ринг. И как потенциального соперника я уважаю Мендосу. Но я не из тех, кто раздает поцелуйчики, обнимашки и благодарственные письма. Я просто знаю, что если мы подпишем контракт на бой, то мне нужно будет быть включенным каждую секунду, пока я нахожусь на ринге. Так что мне придется работать над тем, чтобы оставаться начеку все 12 раундов».

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США. После боя, вне зависимости от результата, Чарло будет лишен титула WBO, который автоматически перейдет Цзю.