Рой Джонс: «Федору пора провести бой со мной. Мы оба российские спортсмены»

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) заявил, что Федору Емельяненко (40-7) нужно оставить идею подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6).

«Федору не нужно боксировать с Майком Тайсоном. Ему давно пора провести бой со мной. Я уверен, что это будет невероятно большое событие. Мы оба российские спортсмены, и это было бы очень интересно», — приводит слова Джонса издание BloodyElbow.

Ранее Емельяненко в интервью The MMA Hour заявил, что хотел бы подраться по боксу с Тайсоном.